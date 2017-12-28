Bitcoin fiyatları son dönemde başta Güney Kore'den gelen son dakika haberleri olmak üzere gerileme eğilimine girerken, bir başka kripto para rekor üzerine rekor kırıyor.

Bitcoin başta olmak üzere tedavülde en fazla piyasa değerine sahip olan alternatif kripto paralar gün içerisinde düşerken Ripple fiyatları ise son 24 saatte yüzde 11 üzerinde artışla 1.46 dolarlık rekor düzeye ulaştı. Ripple böylelikle piyasa değeri olarak 56 milyar dolar düzeyini aştı ve Bitcoin ile Ethereum'un ardından üçüncü sıraya yükseldi.

Ripple'daki bu yükselişi Japonya'dan gelen haberler tetikledi. Tokyo merkezli finansal hizmetler şirketi SBI Holdings ve bağlı kuruluşu SBI Ripple Asia'nın, bazı Japon kredi kartı şirketleri ile blokchain teknolojisini kullanmaları için bir "konsorsiyum" kurulmasını açıklamasıyla Ripple roket hızıyla değer kazandı.

İŞLEM HIZIYLA FARK ATIYOR

Bitcoin fiyatları bir yılda yüzde 1500 artarak 14 - 15 bin dolar bandında işlem görürken Ethereum aynı süreçte yüzde 9200 değer kazandı. Ripple ise bu ikiliye fark atarak yüzde 20000 artış kaydetti.

Ripple ve SBI Holdings, SBI Ripple Asia'yı Ocak 2016'da kurarken bankalar, dijital varlık borsaları ve diğer finansal kurumlar için bir ödeme ağı geliştirmek için blokchain teknolojisinden faydalanıyor.

Öte yandan, Ripple fiyatlarındaki artışta ve talep görmesinde işlem hızının diğer kriptoparalara göre çok daha çabuk işlem hızının olduğu belirtiliyor. 4 saniyede işlem gerçekleştirilen Ripple karşısında Ethereum 2 dakika daha geç, Bitcoin ise 1 saatten fazla uzun sürede işlem sağlıyor.

BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARI PEŞİNDE

Standard Chartered Bank, CME Ventures, Andreessen Horowitz ve Alphabet's GV gibi güvenilir yatırımcılar Ripple için toplam 93.6 milyon dolar fon ayırarak yatırım yapmıştı. Pek çok Japon ve Güney Koreli bankanın da sınır ötesi ödemelerde Ripple sistemlerini test ettiğini açıklamıştı.

Şirketin belirttiğine göre American Express ve Santander de ABD ve Birleşik Krallık arasındaki ödemelerde Ripple kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'den de Akbank Ripple altyapısı kurmaya hazırlandığını açıklamıştı.

SBI Ripple Asia isimli start-up, var olan 100 milyar Ripple'ın yüzde 61'ini elinde bulunduruyor. Çarşamba günkü rekor seviyedeki fiyatlarla Ripple, 87,23 milyar dolarlık dijital para birimi sunuyor.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse Çarşamba günü CNBC'nin "Squawk Alley" programında açıklamada, "Ripple'in teknolojisinin benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olmak için ekosisteme yatırım yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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