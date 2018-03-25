Bitcoin fiyatları, kripto para yatırımında bulunan vatandaşların en çok takip ettiği konulardan birisi konumunda. Ani yükselişle yatırımcısını sevindiren Bitcoin, dün de yüzde 5,86 değer kazanmış ve 9 bin dolara dayanmıştı. Ancak bugün Bitcoin yeniden düşüşe geçti ve değer kaybetti. Peki Bitcoin ne kadar oldu? İşte 25 Mart güncel Bitcoin fiyatları ve detaylar...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin fiyatları, kripto para yatırımcıları tarafından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son zamanlarda yaşadığı sert düşüşlerle yatırımcılara zarar ettiren Bitcoin, dün yüzde 5,86 oranında değer kazanarak yeniden çıkışa geçmişti.

Ancak bu çıkış çok sürmedi ve Bitcoin yeniden düşüşe geçti. 25 Mart verisine göre yüzde 3,38 değer kaybeden Bitcoin, piyasada 8 bin 569 dolar civarında işlem görüyor.

Dün akşam saatlerinde 9 bin doları aşan Bitcoin, gece yarısından itibaren sert düşüşe geçti ve 8 bin 500 dolara kadar düştü. Diğer kripto para birimlerinde ise fiyatlar şu şekilde;

Bitcoin: 8 bin 569 dolar

Ethereum: 522,50 dolar

Ripple: 0,63 dolar

Bitcoin Cash: 983,09 dolar

Litecoin: 159,92 dolar