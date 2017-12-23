Bitcoin, geçtiğimiz gün sert düşüşe uğramış ve yüzde 30 orannda değer kaybı yaşamıştı. Yatırımcıları oldukça tedirgin eden bu düşüş, yerini yükselişe bırakmaya başladı. Bitcoin, dün uğradığı sert düşüşün ardından yavaş yavaş yükselişe geçti. Peki Bitcoin ne kadar? İşte Bitcoin fiyatları ve detaylar.
BİTCOİN NE KADAR?
Kripto para birimleri arasında son zamanlarda en çok rağbet gören ve büyük yükselişe geçen Bitcoin, dün düşüşe geçerek yüzde 30 oranında değer kaybetti. Geride bıraktığımız hafta 20 bin dolara kadar dayanan Bitcoin, dün yaşanan düşüşle 12 bin dolara kadar düşmüştü.
Bitcoin'e yatırım yapan yatırımcılar, yaşanan bu düşüşle telaşa kapılmış ve son durum hakkında araştırmalara başlamıştı. Merakla takip edilen Bitcoin, bugün kaybettiği değeri yeniden kazanmak için yükselişe geçti.
Yatırımcıların yakından takip ettiği Bitcoin fiyatları, dün yaşanan düşüşle 12 bin doları görürken, şu anda 14 bin dolar civarında seyrediyor.
DİĞER KRİPTO PARA BİRİMLERİNDE DURUM NE?
Bitcoin'de yaşanan sert düşüş, diğer para birimlerini de etkilemiş ve bu para birimleri de düşüşe geçmişti. İşte diğer kripto para birimlerinde son durum...
Bitcoin Cash: 2.581,5 USD
Ethereum: 664,10 USD
IOTA: 3,7950 USD
Litecoin: 278,96 USD
Ripple: 0,99126 USD
Cardano: 0,397260 USD
Dash: 1.140,00 USD
NEM: 0,82486 USD
Monero: 342,97 USD
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