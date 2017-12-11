Chicago merkezli kripto para borsası Cboe Global Markets, yatırımcılara Bitcoin'in gelecek fiyatına yatırım yapma şansı tanıyan Bitcoin Futures konratlarını işleme soktu.
Bu vadeli işlem kontratlarını satın alan yatırımcılar, Bitcoin'in olası fiyat değişiminden kaynaklanacak riskleri azaltarak, kripto parayı bugünden belirlenmiş bir fiyat üzerinden satın alacaklarının anlaşmasını yapıyorlar.
Spekülatif şekilde büyük fiyat değişimleri yaşayan Bitcoin'in gelecek fiyatlarına yatırımlar yapılmaya başlanmasıyla, kripto paranın değeri birkaç dakika içerisinde 1.000 dolar daha arttı.
Bitcoin Futures yatırımları bir önceki gün saat 18:00'de başladı. CoinDesk verilerine göre, saat 17:59'da 14,509 dolardan işlem gören Bitcoin, saatler 18:07'yi gösterdiğinde 15,178 dolara ulaşmıştı.
Futures borsasının işleme başlamasıyla, yatırımcıların 16.000 dolar seviyesinde fiyatlarla satın almalar yaptıkları belirtiliyor.
İlk iki saatte yatırımlar Bitcoin'in geleceğine dair 800 yatırım yaptılar.
Wall Street'ten tanınmış broker'ları JPMorgan ve Citigroup, pazar günü gerçekleştirilen açıkışa katılmadılar. Daha önce Goldman Sachs'ın ise bazı müşterileri için Bitcoin Futures kontratları alacağı belirtilmişti.
Cboe Global Markets, borsaya gösterilen büyük ilgi nedeniyle cboe.com'da bulunan web servislerinin yavaşladığını ve zaman zaman çöktüğünü duyurdu.
Bitcoin Futures, kripto para dünyasının evriminin en yeni ürünü. Bu yıl değerini yüzde 1.400 artıran Bitcoin'in geleceği için daha fazla kontrat satılmaya devam edecek. Halihazırda Bitcoin borsaları yöneten iki büyük şirket daha Futures kontratları satacaklarını açıkladılar.
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