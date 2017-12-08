İsveçli Riksbank yöneticisi ve Basel Komitesi Başkanı Stefan Ingves, fiyatı son 1 yılda neredeyse 20 kat artan Bitcoin yatırımcılarına tehlike uyarısında bulundu.

Kripto para birimi ismiyle sunulan Bitcoin için 'kripto bir şey olduğu kesin ama kripto para birimi demek yanlış' yorumunda bulunan Ingves, benzeri diğer varlıklarla birlikte Bitcoin hakkında da yüksek volatilite ve uluslararası düzenleyeciler ile merkez bankalarından açık bir destek almaması nedeniyle riskli yorumu yaptı. Ingves lale örneğini verdi.

"Lale soğanları ya da bir bir grup diğer emtialar fark etmeksizin, geçmişte bu denli revaçta olan şeylere bakıldığında, aslında tüm göstergelerin geleceğin anahtarı olduğu düşünülen bu ürünlerin karşısında olduğunu görürsünüz." diyen Ingves bundan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

Dünyanın ilk finansal balonu olarak değerlendirilen lale deliliği 17. yüzyılda öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki değerli madde olarak Hollanda borsalarında dahi satılmaya başlamış ve lale bazlı sözleşmeler yapılmıştı.

Furyanın büyümesiyle pek çok kişi lale piyasasında yer kapmak için ticarete başlamış, açığa satış pozisyonu almış, loncalarda noter onaylı gelecek sözleşmeleri satılır, yetiştiriciler kendi spot satışlarını yapar hâle gelmişti. Hatta mülk satışları dahi bulunuyordu.

Dönemin en popüler lale soğanı olan Viceroy ile iki buğday, dört çavdar yükü, dört semiz öküz, sekiz semiz domuz, oniki semiz koyun, 480 Litre Şarap, 5250 litre bira, iki ton tereyağı, 500 kilo peynir, bir yatak, bir takım elbise ve gümüş bir kupadan sepetin alınabildiği belirtiliyor.

Laleler daha sonra sert bir düşüşe geçmiş ve balonu sönmüştü. Ingves sene başında 1000 dolar civarında olan Bitcoin'in 1 günde 4-5 bin dolara varan dalgalanmarla 15-20 bin dolara yükselmesinin güven vermediğini belirtiyor.

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