İsveçli Riksbank yöneticisi ve Basel Komitesi Başkanı Stefan Ingves, fiyatı son 1 yılda neredeyse 20 kat artan Bitcoin yatırımcılarına tehlike uyarısında bulundu.
Kripto para birimi ismiyle sunulan Bitcoin için 'kripto bir şey olduğu kesin ama kripto para birimi demek yanlış' yorumunda bulunan Ingves, benzeri diğer varlıklarla birlikte Bitcoin hakkında da yüksek volatilite ve uluslararası düzenleyeciler ile merkez bankalarından açık bir destek almaması nedeniyle riskli yorumu yaptı. Ingves lale örneğini verdi.
"Lale soğanları ya da bir bir grup diğer emtialar fark etmeksizin, geçmişte bu denli revaçta olan şeylere bakıldığında, aslında tüm göstergelerin geleceğin anahtarı olduğu düşünülen bu ürünlerin karşısında olduğunu görürsünüz." diyen Ingves bundan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.
Dünyanın ilk finansal balonu olarak değerlendirilen lale deliliği 17. yüzyılda öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki değerli madde olarak Hollanda borsalarında dahi satılmaya başlamış ve lale bazlı sözleşmeler yapılmıştı.
Furyanın büyümesiyle pek çok kişi lale piyasasında yer kapmak için ticarete başlamış, açığa satış pozisyonu almış, loncalarda noter onaylı gelecek sözleşmeleri satılır, yetiştiriciler kendi spot satışlarını yapar hâle gelmişti. Hatta mülk satışları dahi bulunuyordu.
Dönemin en popüler lale soğanı olan Viceroy ile iki buğday, dört çavdar yükü, dört semiz öküz, sekiz semiz domuz, oniki semiz koyun, 480 Litre Şarap, 5250 litre bira, iki ton tereyağı, 500 kilo peynir, bir yatak, bir takım elbise ve gümüş bir kupadan sepetin alınabildiği belirtiliyor.
Laleler daha sonra sert bir düşüşe geçmiş ve balonu sönmüştü. Ingves sene başında 1000 dolar civarında olan Bitcoin'in 1 günde 4-5 bin dolara varan dalgalanmarla 15-20 bin dolara yükselmesinin güven vermediğini belirtiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.