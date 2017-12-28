Kâr amacı gütmeyen dijital kütüphane The Internet Archive, kendine Pineapple Fund (Ananas Fonu) adı veren gizemli bir hayırseverden 1 milyon dolar değerinde Bitcoin bağışı aldığını duyurdu.

The Internet Archive, kimliği bilinmeyen Bitcoin milyonerine teşekkür etti ve bu yıl kuruma yapılan en büyük bağışın bu olduğunu açıkladı.

Dijital kütüphaneye sağlanan katkı, gizemli Pineapple Fund tarafından yapılan ilk bağış olmadığı gibi, son da olmayacak. Reddit’te aynı isimle bulunan gizemli milyoner, ayın başında yayınladığı bir açıklamada 86 milyon dolar değerindeki Bitcoin servetinin tümünü bağışlayacağını belirtmişti.

Gizemli milyonerin açıklaması ise şöyleydi: “Bitcoin hayatımı değiştirdi, artık harcayabileceğimden daha fazla param var. Hedeflerim, amaçlarım ve hayattaki isteklerim arasında bu kadar zengin olmak yok. Bu nedenle farklı bir şey yapacağım ve Bitcoin’lerimin çoğunu bağışlayacağım.”

Pineapple Fund, ayın başından bu yana kâr amacı gütmeyen birçok kuruma milyonlarca dolar değerinde bağış yaptı. Bunlar arasında sağlık ve temiz su projeleri yer alırken, Electronic Frontier Foundation da bağış alan kurumlardan oldu.

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