Bitcoin madenciliği bir hayli zorlaşmış durumda. Kazılabilecek son 4 milyon koinin kalmasıyla, artık madencilerin eskisinden çok daha spesifik ve fazla cihaza sahip olması gerekiyor. Bu nedenle günümüzde Bitcoin elde etmenin en kolay yolu bir borsadan satın almak. Ancak tüm bunlar ve çevrecilerin artan endişelerine rağmen, madencilik operasyonları hızla büyüyor.

Bitcoin madencilerinin grafik kartları ve soğutma fanlarının enerji ihtiyaçları sürekli artıyor. Blok zinciri uzmanlarına göre 2018 sonunda madencilik için harcanacak enerji miktarı 7,67 gigawatt’a ulaşacak. Bu değer, tüm gezegenimizde kullanılan elektrik enerjisinin yüzde 2’si anlamına geliyor.

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Alex de Vries tarafından varsayımlara ve ortalamalara dayanarak gerçekleştirilen araştırmaya göre, Bitcoin ağı günümüzde İrlanda (3,1 gigawatt) kadar elektrik enerjisi harcıyor ve Avusturya’nın 8,2 gigawatt’lık seviyesine doğru yükselmesi bekleniyor.

Küresel insan nüfusu 7,6 milyar kişiden oluşuyor. Herkesin eşit enerji tükettiğini varsayarsak, Bitcoin’in mevcut elektrik tüketiminin 38 milyon insanınkine eşit kılar.

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