Bir önceki güne 14.000 dolar değerle başlayan kripto para, 12 saat sonra değerini 15.000 dolara, bundan birkaç saat sonra ise 16.000 dolara taşıyarak, tarihindeki en yüksek değere ulaştı.

Coinbase isimli Bitcoin borsası, kripto paranın bir gün içerisinde 3.000 dolar fiyat değişimi yaşadığını belirtti. Borsa Perşembe günü yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle çöktü. Markets Insider, Bitcoin’in en yüksek değer olan 16.623 dolara ulaştıktan sonra, düşüşe geçtiğini bildirdi.

Bitcoin sürekli kırdığı rekorlarla kripto para dünyasını kasıp kavururken, Ethereum ve Litecoin gibi diğer kripto paralar ise değer kaybediyor.

Bitcoin’in 16.000 doların üzerinde tamamladığı günde, diğer kripto para birimlerinin değeri şöyleydi: Ethereum yüzde 1,49 değer kaybıyla 416 dolardan işlem gördü. Litecoing yüzde 5,69 değer kaybetti, 90 dolara geriledi.

Bitcoin Cash yüzde 6,79 (1.258 dolar), Dash yüzde 2,66 (648 dolar), Monero yüzde 3,53 (245 dolar) ve Ripple yüzde 4,13 (0,21 dolar) değer kaybı yaşadı.

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