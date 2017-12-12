Geçtiğimiz haftayı 16.000 dolar değerle kapatan Bitcoin, yeni bir rekor kırmış ve tüm dünyanın gündeminde kalmaya devam etmişti.

Bu haftanın başında ise Cboe borsası vadeli Bitcoin yatırımlarını başlatarak, yüksek riskten çekinen yatırımcıları Bitcoin'e çekmeyi başarmıştı. Öyle ki, vadeli işlemlerin başlamasından birkaç dakika sonra Bitcoin fiyatları 1.000 dolar artmıştı.

Markets Insider verilerine göre, Bitcoin bugüne 17.346 dolar seviyesinde başlayarak tarihinin en yüksek değerine ulaştı. Buna göre bir Bitcoin'in fiyatı 66.500 lira oldu.

Yıllık değer artışı yüzde 1.500 seviyesinde olan Bitcoin, dün yatırımcılardan öylesine ilgi gördü ki, Coinbase'in kripto para borsası GDAX, yoğun talep nedeniyle geçici olarak hizmet veremedi.

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