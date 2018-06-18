Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,26 değer kayberedek 6.485,99 dolar seviyesine kadar geriledi. Düşüş yaklaşık bir aydır sürmekte. Yatırımcılar tedirgin şekilde bekliyor. Diğer yandan kripto para topluluğundan bazı kişiler, tarihi bir teknik analiz yönteminin Bitcoin’in fiyatının yakında yükselebileceğini gösterdiğini düşünüyor.

GÜNCEL BİTCOİN FİYATI (10.49)

ALIŞ: 6.436,61 SATIŞ: 6.436,62 ÖNCEKİ KAPANIŞ: 6.497,97 GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 6.546,18 GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 6.386,40

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6 bin doları doğru tahmin eden analist: Bitcoin, 2018’de 60 bin dolar olacak

Kripto para uzmanı Phillip Nunn, geçtiğimiz Ocak ayında Bitcoin'in 2018'de 6 bin dolara düşüp ardından 60 bin dolara ulaşacağını söylemişti. Nunn'un tahmininin ilk aşaması gerçekleşti. İkinci aşaması için de hala emin olduğunu söylüyor.

Xapo’nun başkanı: Bitcoin, küresel rezerv para haline gelebilir

Kripto para devi Xapo'nun başkanı Ted Rogers, ABD Doları'nın bugün dünyada oynadığı role benzer şekilde Bitcoin'in küresel bir rezerv varlığa dönüşebileceğine inanıyor.