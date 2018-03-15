Google'ın kripto paralara ve benzeri içeriklere reklam yasağı getireceğini açıklamasının ardından dün başlayan düşüş devam ediyor. 9 bin dolardan başlayan düşüş bu sabah itibariyle 8 bin doları da aşağı kırdı. Bitcoin 7 bin 700 dolara kadar geriledi.

Dijital para böylece 11 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

Bitcoin geçtiğimiz yıl Aralık ayında 20 bin dolar sınırına kadar yükselmiş, yılı ise 13 bin dolar seviyelerinden tamamlamıştı.

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