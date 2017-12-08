Bitcoin'deki çılgın hareketler piyasanın en çok dikkatini çeken konulardan biri. Ünlü ekonomistlerden birbiri ardına gelen 'balon' uyarılarına rağmen yatırımcıların ilgisi giderek artıyor.
Dün güne 14 bin seviyelerinden başlamasının ardından sırayla 15 bin ve 16 bin dolar seviyeleri aşan Bitcoin, gece yarısı 19 bin doların da üzerine çıktı. Bir gün içinde 5 bin dolar birden artan Bitcoin'in rekor seviyeden dönüşü de sert oldu.
Bitcoin 19 bin doları görmesinin hemen ardından sert bir düşüşle 16 bin dolara geriledi.
Sene başından bu yana yaşanan değer kazancına bakıldığında ise, bin dolardan başlayan yükseliş elinde Bitcoin tutanlara 16 kattan fazla para kazandırdı.
Bitcoin'deki yükselişin temelinde kripto para biriminin vadeli işlemler piyasasında işlem görmeye başlayacak olması yatıyor. Pazar akşamı itibariyle kripto para biriminin vadeli işlemlere başlaması bekleniyor.
Bitcoin saat 07.35 itibariyle 16 bin 400 dolardan el değiştiriyor. Son 24 saatteki değer artışı ise yüzde 17.8 olarak kaydedildi.
Piyasa değeri 280 milyar doların üzerine çıkan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bırakıyor.
Dünya genelinde bin 200'e yakın diğer sanal para birimlerinin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyar seviyesinde bulunuyor.
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