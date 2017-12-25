İsrail'den gelen son dakika haberleriyle başta Bitcoin fiyatları olmak üzere son dönemde gündemden düşmeyen kriptopara yatırımlarını etkileyebilecek bir gelişme yaşandı.
Sürmekte olan Calcalist iş konferansında konuşan İsrail Menkul Kıymetler Kurumu (ISA) başkanı Shmuel Hauser,gelecek hafta ISA yönetim kuruluna bir teklif sunulacağını belirtti.
Teklife göre, asli iş kolu kriptoparalar olan şirketlerin Tel Aviv Borsası (TASE)'ye kote olmasına izin verilmemesi, var olanların da endeksten çıkarılması sağlanacak. Nedeni ise Bitcoin ve diğer coin fiyatlarının aşırı dalgalanması ve belirsizlik nedeniyle yatırımcıların zarar görmemesi olarak gösteriliyor.
Hatırlanacağı üzere Bitcoin fiyatları geçen hafta 20 bin dolar sınırını test etmiş ancak ardından keskin bir düşüşle cuma günü 12 bin doların altına düşmüştü. Yüzde 40 kaybın ardından Bitcoin fiyatı daha sonra 13-15 bin dolar aralığına oturmuştu.
Saat 15:45 itibarıyla Bitcoin fiyatları yüzde 10.4 artışla 14496 dolar olarak kayıtlara geçti.
Tasarı ISA'da kabul edildiği takdirde önce açık oturumla tartışılacak ardından da TASE yönetmelikleri teklif doğrultusunda değiştirilecek. Hauser, bu tür kriptopara şirketlerinin faaliyet alanları için yeni bir düzenlemeye gereksinim olduğunu da belirtti.
6.5 yıllık görev süresinin ardından gelecek ay görevini Anat Guetta'ya devredecek Hauser, 2017 yılı başında 18 milyar dolan piyasa hacminin 300 milyar dolara çıkmasına da vurgu yaptı.
KENDİ BİTCOİNLERİNİ ÇIKARACAKLAR
Öte yandan, eçtiğimiz günlerde Başbakan Netenyahu'nun blokzincir teknolojisinin artan Bitcoin fiyatları nedeniyle bankaları ileride mahvedebileceğini belirtmesinin ardından İsrail Merkez Bankası da bitcoin benzeri bir dijital para çıkarmaya hazırlanıyor.
Ülkenin para sistemini değiştirmeyecek şekilde düşünülen sistemde mevcut para birimi Şekel ile eş değerde olacak dijital alternatif sunulacak ve Bitcoin aksine kayıt altına alınarak isimsiz kullanımı önlenecek.
Merkez Bankası tarafından şifrelenecek kriptoparada sistemin nasıl işleyeceği tam olarak açıklanmasa da, temelde akıllı telefonları baz alması öngörülüyor. Tek satırlık olarak verilecek kod 200 şekel, yani 57 dolar değerinde bir alternatif olacak.
İsrail'in bu kararında kayıt dışı ekonominin gayrı safi yurt içi hasıladaki payının yüzde 22'ye ulaşmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Bu rakam hazinenin sadece vergi bazında yıllık 50 milyar şekel yani 14 milyar dolar kaybetmesi demek. Bu kayıp, İsrail'in yıllık eğitim bütçesine denk.
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