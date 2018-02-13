Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin üretiminde ve bu sistemleri ayakta tutmak için gerekli olan matematiksel işlemlerin yapılmasında kullanılan donanım ürünleri, oyun kartı üreticilerini ihya etti. Kripto para madenciliği denilen bu alanda en fazla gereksinim duyulan donanım grafik kartları olunca, grafik işlemci üniteleri kıymete bindi. Bitcoin madenciliği yapanların artan talebiyle, fiyatları yükselişe geçen grafik kartları oyunseverleri üzerken, üreticilerine ise rekor üstüne rekor kırdırdı.

Gazete Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre grafik işlemci ünitesi pazarında küresel pazar lideri olan Nvidia’nın piyasa değeri son 10 ayda bir buçuk kat arttı. 2017 yılının Nisan ayı başında 57 milyar dolar seviyesinde olan şirketin değeri, Bitcoin’in rekor üstüne rekorlar kırmasına paralel olarak artan grafik kartı talebiyle hızla yükselişe geçti. Geçen yıl şubat ayında 100 dolar seviyesinde olan ve sadece son bir ayda yüzde 20 yükselen şirketin hisse fiyatı 240 doları, piyasa değeri ise 140 milyar doları geçti.

YÜZDE 80’LİK ARTIŞ

Nvidia borsa tarihindeki en iyi dönemini yaşarken, oyun tutkunlarının gözdesi olan grafik kartı modellerinin fiyatları da uçuşa geçti. Üstelik bu yükselişten sadece Nvidia değil, grafik işlemci pazarındaki rakibi AMD de nasibini aldı.

Bitcoin madenciliğinde yaygın olarak kullanılan Nvidia’nın GeForce GTX ve AMD’nin Radeon RX serisi ekran kartı modellerinin küresel ölçekteki fiyatları da geçen yılın ilk bahar aylarından bu yana geçen 10 aylık dönemde yüzde 80’e yakın arttı. Sadece grafik kartındaki fiyat artışları nedeniyle, yüksek performanslı bir oyun bilgisayarı toplamak isteyen için maliyet geçen yıla göre en az 200 dolar yükselirken, artan fiyatlar hem oyuncuları, hem de madencileri vurdu.

NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Kripto para madenciliğinin rakamlardan oluşan devasa bir samanlıkta iğne aramak gibi bir iş olduğu düşünüldüğünde, her yapılan arama hamlesinde etkili olan işlemci gücünün önemi de açığa çıkıyor. Bu noktada ekran kartları, madenciliğe fırsat tanıyacak gerekli matematiksel problemlerin çözülmesinde içerdiği GPU’larla (grafik işlemci birimi) alışılagelmiş işlemcilere (CPU) göre daha verimli bir performans sergiliyor. Kripto para madenciliğinde kullanılan ekran kartları bellek miktarının yanı sıra güç tüketimiyle de kritik öneme sahip olabiliyor.

25 YILLIK ŞİRKET 1 YILDA İKİYE KATLANDI

Kripto para madenciliğinde grafik kartlarının yoğun kullanımı 1993 yılında kurulan Nvidia’ya sadece son bir yılda 1.5 Nvidia kattı. 2017 yılının şubat ayında 60 milyar dolar olan şirketin değeri, bu yıl 150 milyar dolara dayandı.

‘MADENCİNİN TALEBİ BEKLENTİMİZİ AŞTI AMA ÖNCELİK OYUNCULAR OLACAK’

Grafik kartı rüzgârını arkasına alan Nvidia, 2017’nin son çeyreğinde grafik işlemci ünitesi kârının yüzde 34 yükselişle 2.9 milyar doları aştığını açıkladı. ABD merkezli şirketin kurucusu ve CEO´su Jensen Huang, muhteşem bir yılı, rekor bir çeyrekle kapattıklarını söylerken; Nvidia’nın Mali İşler Müdürü Colette Kress ise “Kripto para piyasasından gelen güçlü talep beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Kripto para madenciliğinin işimize yaptığı etkiyi ölçümlemek zor olsa da, bir önceki çeyreğe göre kâr oranının daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte, kripto para trendlerinin değişken olması sebebiyle, firma olarak odak noktamız oyun pazarı olacak” dedi.

ARTAN İLGİ STOKLARI HIZLA TÜKETİYOR

Bitcoin madenciliğine artan ilgi piyasadaki yüksek performanslı grafik kartı talebini patlatınca, stoklar kısa sürede tükendi.

‘ULUSLARARASI DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ’

IMF Başkanı Christine Lagarde, kripto paralarla ilgili uluslararası düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Lagarde, IMF’nin aktif olarak kripto paraların kara para aklamak için kullanılmasını önlemek adına çalıştığını belirtti. Bu konuda mutlaka bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Lagarde, “Kripto paralarla ilgili bir düzenleme kaçınılmaz. Finansal krizden sonraki 10 yıl boyunca kurumlara dayalı bir regülasyon söz konusuydu. Ancak bundan sonra daha aktif bir regülasyon sistemine geçmek gerekiyor” dedi. Lagarde, IMF olarak kripto paraların terörizmin finansmanı veya para aklama gibi suçlarda kullanılmaması için çalıştıklarını belirtti.