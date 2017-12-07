21 Milyon Kulübü’ne yalnızca değeri 13.000 dolar (50.000 TL) olan bir tam Bitcoin’e sahip olanlar katılabiliyor. Kulübün ismi ise dolaşımda olabilecek en yüksek Bitcoin sayısına işaret ediyor. Bitcoin sisteminin yaratıcıları, blok zincirini en fazla 21 milyon Bitcoin üretebilecek şekilde tasarladılar.

Bitcoin bu yıl değerini 10 kattan fazla artırdı. Yılın başında, 2 Ocak’ta 1.000 dolardan işlem gören kripto para, geçtiğimiz gün 13.000 dolar değere ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

21 Milyon Kulübü’nün en az bir tam Bitcoin’e sahip üyeleri, dünya nüfusunun yüzde 0,3’lük bir bölümünü oluşturuyor. Kimi Bitcoin milyonerleri ise kripto paradan binlercesine sahip.

Reddit’te özel bir bölümü oluşturulan kulübün üyeleri, daha önce Bitcoin almadıkları için pişman olduklarını belirtirken, kripto para değerini daha da fazla artırmadan kulübe girdikleri için kendilerini şanslı atfediyor.

Bir yıl önce bir tam Bitcoin alınmasına yeterli olan fiyatlar karşılığında bugün ancak Bitcoin’in ufak parçaları alınabiliyor.

21 Milyon Kulübü gerçek bir kulüp değil, üyelik ise tamamen sembolik.

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