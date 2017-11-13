Bitcoin’de iç savaş başladı

Bitcoin’in geleceği hakkındaki görüş ayrılıkları, kripto paranın kendi içerisinde ayrılmasına sebep oldu. Geçtiğimiz Çarşamba 7.800 dolar (30.111 TL) değere ulaşarak rekor kıran Bitcoin, kendi içinden çıkan iddialı rakibinin yükselişiyle muazzam değer kaybetti.

Popüler kripto para, yalnızca birkaç günde yüzde 25 değer kaybetti ve 5.900 (22.750 TL) dolara geriledi. Yeni rakibi Bitcoin Cash ise aynı süre içerisinde değerini ikiye katladı ve 1.500 dolar (5.790 TL) oldu.

Yükselen transfer ücretlerinin önüne geçmek için Bitcoin ağının kapasitesinin genişlemesi gerektiğini düşünen geliştiriciler, diğer meslektaşlarıyla uzlaşamadıkları için ağdan ayrılarak kendi kripto paraları Bitcoin Cash’i başlattılar.

Bitcoin Cash’i destekleyen geliştiricilerden Gavin Andresen, Bitcoin ağının genişletilmediği için kullanıcıların para transferlerini yavaş ve pahalı yapmak zorunda bırakıldıklarını belirtti. Ayrılıkçı geliştiriciler, bu durumu kripto paranın pratik bir ödeme aracına dönüşmesinin önündeki en büyük engel olarak görüyor.

Anderesen’in desteği bir hayli önemli çünkü kendisi 2011 yılında kayıplara karışan Satoshi Nakamoto tarafından Bitcoin projesini yürütmesi için seçilmişti. Anderesen, kripto paranın geleceğine dair yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle geçtiğimiz yıl Bitcoin Core geliştirici ekibinden dışlanmıştı.

Bitcoin Cash pazara hızlı bir giriş yaptı ve uzmanlar daha büyük kapasiteye sahip olan bu ağın kripto paranın değerini daha da artıracağı görüşünde. Bitcoin Cash, geleneksel Bitcoin ağından doğan tek ayrılıkçı kripto para değil. Ağın geleceğine dair farklı fikirler uygulamak isteyen bir grup geliştirici, geçtiğimiz ay Bitcoin Gold adı verilen yeni bir dijital para ortaya çıkarmıştı.

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