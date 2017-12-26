Kripto para akımı, Bitcoin’in ani fiyat değişiklikleriyle özdeşleşmiş durumda. Bitcoin’in değeri herhangi bir günde binlerce dolar artabiliyor ya da çakılabiliyor.

Dünya ekonomisi hâlâ merkez bankaları basılan resmi paralar ile büyüyor ve kripto paralar küresel ekonomik görüntüye henüz büyük etkiler yapmıyor. Ancak Nomura araştırma şirketinden stratejist Jordan Rochester’a göre kripto paralar diğer pazarları etkileme potansiyeline sahip.

Haftanın başında şirketin yatırımcılarına bir araştırma notu gönderen Rochester, Bitcoin’in enerji pazarına ve özellikle kömür sektörüne etkisinin giderek arttığına işaret etti.

Bitcoin madenciliği için büyük miktarda elektrik enerjisine ihtiyaç duyulduğunu belirten Rochester, dünyadaki kripto para madenlerinin yüzde 71’ine sahip olan Çin’in ayrıca dünyanın en büyük kömür üreticisi olduğuna dikkat çekti.

Analistler geçtiğimiz yıl yaptıkları bir tahminde, 2020 yılına gelindiğinde Bitcoin madenciliği için harcanan enerji miktarının Danimarka’nın bir yıllık enerji tüketimine eşit olacağını belirtmişti.

Rochester, bu öngörünün üç yıl öncesinden gerçeğe dönüştüğünü ve kripto para madenciliği için bir ülkenin yıllık ihtiyacı kadar enerji harcanmaya başlandığını açıkladı. Stratejiste göre, Bitcoin'in fiyat istikrarsızlığından önce yüksek enerji maliyetlerinin diğer pazarları etkilemesi kuvvetle muhtemel.

Pazar değeri 300 milyar dolara yaklaşan Bitcoin, şu an teorik olarak da olsa diğer sektörleri engelliyor. Rochester, kripto para madenciliği için kullanılan enerji miktarının, diğer sektörlerdeki enerji maliyetlerini de artırabileceği görüşünde.

AMD ve NVIDIA gibi grafik işlemci üreticileri yoğun talebi karşılamak için Bitcoin madenciliğine özel cihazlar üretiyor. Öte yandan, birçok farklı sektörden şirket blok zinciri alanına giriş yapıyor ve bunu duyurduklarında çoğunlukla hisse değerlerinde sıçrama yaşanıyor.

Rocherster’a göre Bitcoin henüz dünyaya büyük etkiler yapmak için çok küçük bir sanal varlık ancak şimdiden bir takım değişikliklere sebep olduğunu söylemek mümkün.

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