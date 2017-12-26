Kripto para akımı, Bitcoin’in ani fiyat değişiklikleriyle özdeşleşmiş durumda. Bitcoin’in değeri herhangi bir günde binlerce dolar artabiliyor ya da çakılabiliyor.
Dünya ekonomisi hâlâ merkez bankaları basılan resmi paralar ile büyüyor ve kripto paralar küresel ekonomik görüntüye henüz büyük etkiler yapmıyor. Ancak Nomura araştırma şirketinden stratejist Jordan Rochester’a göre kripto paralar diğer pazarları etkileme potansiyeline sahip.
Haftanın başında şirketin yatırımcılarına bir araştırma notu gönderen Rochester, Bitcoin’in enerji pazarına ve özellikle kömür sektörüne etkisinin giderek arttığına işaret etti.
Bitcoin madenciliği için büyük miktarda elektrik enerjisine ihtiyaç duyulduğunu belirten Rochester, dünyadaki kripto para madenlerinin yüzde 71’ine sahip olan Çin’in ayrıca dünyanın en büyük kömür üreticisi olduğuna dikkat çekti.
Analistler geçtiğimiz yıl yaptıkları bir tahminde, 2020 yılına gelindiğinde Bitcoin madenciliği için harcanan enerji miktarının Danimarka’nın bir yıllık enerji tüketimine eşit olacağını belirtmişti.
Rochester, bu öngörünün üç yıl öncesinden gerçeğe dönüştüğünü ve kripto para madenciliği için bir ülkenin yıllık ihtiyacı kadar enerji harcanmaya başlandığını açıkladı. Stratejiste göre, Bitcoin'in fiyat istikrarsızlığından önce yüksek enerji maliyetlerinin diğer pazarları etkilemesi kuvvetle muhtemel.
Pazar değeri 300 milyar dolara yaklaşan Bitcoin, şu an teorik olarak da olsa diğer sektörleri engelliyor. Rochester, kripto para madenciliği için kullanılan enerji miktarının, diğer sektörlerdeki enerji maliyetlerini de artırabileceği görüşünde.
AMD ve NVIDIA gibi grafik işlemci üreticileri yoğun talebi karşılamak için Bitcoin madenciliğine özel cihazlar üretiyor. Öte yandan, birçok farklı sektörden şirket blok zinciri alanına giriş yapıyor ve bunu duyurduklarında çoğunlukla hisse değerlerinde sıçrama yaşanıyor.
Rocherster’a göre Bitcoin henüz dünyaya büyük etkiler yapmak için çok küçük bir sanal varlık ancak şimdiden bir takım değişikliklere sebep olduğunu söylemek mümkün.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.