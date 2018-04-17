Android ve iOS platformu için yayınlanan Crypto Rider isimli mobil oyun, oyunculara Bitcoin, Ethereum, Monero gibi popüler kripto para birimlerinin değerlerini hızla değiştirme keyfini yaşatıyor.

Bir otomobil seçerek oyuna başlayan oyuncular, dağ benzeri bir piyasa değeri rotasını geçerek kripto paraların fiyatlarını artırmaya çalışıyor.

Oyunu bir yan proje olarak kendi başına geliştirdiğini açıklayan SuperFly Games’in kurucusu Daniel Fahey, “Geliştirdiğim ilk 10 rotanın oyuna yeniden oynanabilirlik sağlamasına çalıştım ancak oyunun gördüğü büyük ilgi sonrasında daha fazla rota eklemeye karar verdim.” dedi.

Ücretsiz bir oyun olan Crypto Rider, kripto para yatırımlarından para kaybeden insanları gücendirmek istemiyor. Fahey, “Umarım insanlar bu oyunu komik bulurlar çünkü ciddi bir mesajı yok. Amacım bu ciddi alanı biraz eğlenceli kılmak.” diyor.

Crypto Rider'ı Androidve iOS'le çalışan cihazlarınıza indirebilirsiniz.

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