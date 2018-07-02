Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Nakamoto kitap mı yazıyor? Bu soru, 2008 yılında orijinal Bitcoin teknik belgesini yayınlayan kişi veya kişiler tarafından kullanılan takma isim olan Satoshi Nakamoto ile ilgili bir internet sitesinde yayınlanan gizemli bir mesajın ardından sorulmaya başlandı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Nakamotofamilyfoundation. org adlı internet sitesine girildiğinde kullanıcıları Nakamoto‘nun ağzından “En çok sorulan sorular ve cevaplardan bazılarıyla birlikte kısa bir hikâye. İnsanların ve gerçeklerin bilinmesini istedim” cümlelerinin yer aldığı bir paragraf karşılıyor. Burada kitaptan bir alıntının da bulunduğu 21 sayfalık bir PDF dosyası da yer alıyor.