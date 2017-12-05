Bitcoinle ilgili çarpıcı yorum! Bitcoin fiyatları! Bitcoin balon mu?

Aynı zamanda Morgan Stanley'in önceki Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve başekonomisti olan Roach, son dönemin en gözde konularından biri olan Bitcoin'le ilgili önemli bir açıklama yaptı.

CNBC'ye konuşan Roach, "Bu akla hayale gelmeyecek çok tehlikeli spekülatif bir balon" dedi.

"HAYATIMDA GÖRMEDİM"

Bitcoin'in şimdiye kadar gördüğü en sert hareket eden finansal ürün olduğunu belirten Roach, "Şimdiye kadar hiçbir ürünün bu kadar dik bir grafikle yükseldiğini görmedim. Ancak Bitcoin kariyerimde gördüğüm en en dik patikayı izliyor" dedi.

Yılbaşından bu yana 11 kattan fazla değer kazanan Bitcoin, 12 bin dolar sınırına kadar dayandı. Son dönemde çok sert iniş çıkışların izlendiği kripto para birimi, tüm uyarılara karşın rekor serisine devam ediyor.

Bitcoin'in piyasa değeri de birçok ülkenin toplam milli gelirini ve dev şirketlerin piyasa değerini geçmiş durumda.

PATLAYAN BÜTÜN BALONLAR GİBİ...

Birçok yatırımcı blockchain teknolojisinin altındaki tekniği bilmeden yatırım yaparken, şimdilik elde ettikleri kazançlara odaklanmış görünüyor. Roach ise bu durumu "Patlayan bütün balonlar gibi" sözleriyle niteledi. Roach, "Fiyatlar düşecek ve en son yatırımı yapan en büyük zararı görecek. Hiç kuşku yok" dedi.