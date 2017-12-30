Bitcoin fiyatları ne kadar oldu? Son günlerde düşüşe geçen Bitcoin'de fiyatların güncel hali, binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Bitcoin değerlerini takip eden vatandaşlar, Bitcoin fiyatlarının düşüşe geçmesinin ardından 'Bitcoin fiyatları ne kadar?, 'Bitcoin'de son durum ne?' sorgularını hızlandırdı. Peki, Bitcoin fiyatları ne kadar? İşte 30 Aralık güncel Bitcoin fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin, Cumartesi günkü işlemlerde TSİ 20:55 itibariye günlük yüzde 2.56 ekside işlem gördü. Sanal para Bticoin'un beş günlük kaybı yüzde 18.45 seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin, 24 saatlik değişimde yüzde -9.59 düşüşte işlem gördü.

İşte 30 Aralık 2017 saat 20.56 itibariyle görülen fiyatlar

Bitcoin: 48.655,54 TL

Ripple: 9,09 TL

Ethereum: 2.699,60 TL

Bitcoin Cash: 9.096,09 TL

Cardano: 2,37 TL

Litecoin: 835,12 TL

IOTA: 12,02 TL

BAKAN ZEYBEKÇİ'DEN BİTCOİN AÇIKLAMASI

Dijital para "Bitcoin" hakkında değerlendirmede bulunan Zeybekci, "Dünyada kripto paralar, para niyetiyle kullanılan değerler, baktığımız zaman tekraren söylüyorum, bir zamanlar Türkiye'de saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak en son birileri mutlu oluyordu ama çok üzülen insan oluyordu. (Bitcoin) Bu zaman zaman ortaya çıkan bizim şahit olduğumuz saadet zincirlerinin benzeridir. Bunun global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, vatandaşların bu konuda mağdur olabileceğine işaret ederek, şu uyarıları dile getirdi:

"Vatandaşlarımız uzak dursunlar, maceraya fazla hevesli olmasınlar. Ülkeye veya ekonomiye ait para değil. Bu sadece bir yazılım ortamında, koordine edilmiş şifrelerle güç bulan sanal para birimi olduğu iddia edilen varlık. Üzerindeki her türlü değer sanaldır. Bununla ilgili bir yasal düzenleme olmayacak. Türkiye'de yakından takip ediyoruz. Burada büyük mağduriyet ve dolandırıcılıkların da olmaması yönünde takip ediyoruz.

Zeybekci, enflasyon ve istihdam alanlarında başarılı sonuçlar yakalamayı ümit ettikleri 2018 yılında, özel sektör yatırımlarında yeni tarihi rekorların arka arkaya gelmesini, dış ticaret ve ihracatta tarihi rekorları her ay yakalamayı beklediklerini sözlerine ekledi.

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