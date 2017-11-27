Bitkisel ilaç satmak için ürologların fotoğraflarını kullanlar

İnternetten bitkisel ürün satışı yapan bazı uyanıklar “şeyh-i şifa” adını verdikleri karışımla prostat tedavisi yaptıklarını iddia ediyor.
Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre ürünün, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onaylı olduğunu öne süren satıcılar, “şeyh-i şifa seti”nin kutusunu 90 liradan satıyor. Karışımı pazarlayan kişiler, internet sitelerine, aralarında Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen’in de bulunduğu doktorların 6 yıl önce Üroonkoloji Kongresi’nde çekilmiş fotoğrafını “Doktorlar tarafından tavsiye ediliyor” başlığıyla koydu. Bunun üzerine doktorlar, fotoğrafın kaldırılması ve sitelerin kapatılması için dava açtı. Siteler mahkeme kararıyla kapatıldı, ancak kısa zamanda yerine yenileri açıldı.
Üroonkoloji Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Sözen, “Fotoğrafı görünce şok olduk. Birini kapattırıyoruz diğeri açılıyor. Dernek olarak kaç tane dilekçe verdik ama bunların önüne geçemedik. Bu ürünler insanların sağlığını riske atabilir. Prostat gibi önemli bir konuda hastaların başvurması gereken kişiler doktorlardır. Yasal tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor” diye konuştu.
HABERTÜRK SATICILARLA GÖRÜŞTÜ
Gazete Habertürk muhabiri Soner Özcan, söz konusu satıcılarla telefonda karışımı almak isteyen hasta gibi konuştu. Karışımın 10 günde etkisini gösterdiğini söyleyen satıcı, ürünün hiçbir yan etkisinin bulunmadığını öne sürdü. Muhabirin, “Doktorların fotoğrafını gördüm, onlar da öneriyor mu bu karışımı?” sorusuna ise “Evet öneriyor” diye cevap verdi.
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