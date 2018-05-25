İHA'da yer alan habere göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı bitkisel üretim birinci tahminini açıkladı. Buna göre; üretim miktarları, 2018 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1,3, sebzelerde yüzde 1,4 azalış, meyvelerde yüzde 6,3 oranında artış gösterdi. Üretim miktarlarının 2018 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,2 milyon ton, sebzelerde 30,4 milyon ton ve meyvelerde 22,1 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Tahıl üretiminin 2018 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi



Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 oranında azalarak yaklaşık 35,8 milyon ton olacağı tahmin edildi. Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 2,3 oranında azalarak 21 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 4,2 oranında artarak 7,4 milyon ton, çavdar üretiminin değişim göstermeyerek 320 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 8 oranında artarak 270 bin ton olması öngörüldü.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik baklanın yüzde 11,9 oranında azalarak yaklaşık 6 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 12,5 oranında azalarak 350 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 1 oranında azalarak yaklaşık 4,8 milyon ton olacağı tahmin edildi. Yağlı tohumlardan soya üretiminin değişim göstermeyerek 140 bin ton olması öngörüldü. Tütün üretiminin yüzde 0,3 oranında artarak 80 bin 200 ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 3,7 oranında azalarak yaklaşık 20 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze üretiminin 2018 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi



Sebze ürünleri üretim miktarının 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak yaklaşık 30,4 milyon ton olacağı tahmin edildi. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 3,3, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 1,2, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 0,1 oranında azalış olacağı öngörüldü. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden hıyarda yüzde 2,7, salçalık kapya biberde yüzde 3,4, sakız kabakta yüzde 3,5 oranında artış, kuru soğanda yüzde 6, domateste yüzde 1,2, karpuzda yüzde 2,7 oranında azalış olacağı tahmin edildi.

Meyve üretiminin 2018 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi



Meyve ürünleri üretim miktarının 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,3 oranında artarak yaklaşık 22,1 milyon ton olacağı tahmin edildi. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 13,3, şeftalide yüzde 2,2, kirazda yüzde 0,7, çilekte yüzde 3,7 oranında artış, kayısıda ise yüzde 23,9 oranında azalış olacağı öngörüldü. Turunçgil meyvelerinden mandalinanın yüzde 19,3 oranında artacağı, sert kabuklu meyvelerden fındığın ise yüzde 14,1 oranında azalacağı tahmin edildi. İncir üretiminde yüzde 2,3, muz da ise yüzde 27,8 oranında artış olacağı öngörüldü.