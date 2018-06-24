Bitlis 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Bitlis Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Bitlis sonuçları gelmeye başladı… Bitlis il genelinde seçime katılım oranı yüzde 82.03 iken saat 20:02 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 74.6 Cumhurbaşkanlığı seçimi Bitlis sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 61.142 oyla yüzde 52.54 - Selahattin Demirtaş: 43.174 oyla yüzde 37.10 - Muharrem İnce: 7.727 oyla yüzde 6.64 - Meral Akşener: 3.066 oyla yüzde 2.63 - Temel Karamollaoğlu: 1.095 oyla yüzde 0.94 - Doğu Perinçek: 173 oyla yüzde 0.15 oy aldı.



24 Haziran Bitlis Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 61.142 oyla yüzde 52.54Selahattin Demirtaş: 43.174 oyla yüzde 37.10Muharrem İnce: 7.727 oyla yüzde 6.64Meral Akşener: 3.066 oyla yüzde 2.63Temel Karamollaoğlu: 1.095 oyla yüzde 0.94Doğu Perinçek: 173 oyla yüzde 0.15

Milletvekili genel seçime yüzde 83.01 oranında katılımın sağlandığı Bitlis il genelinde sandıklar saat 20:02 itibarıyla yüzde 65 oranında açıldı. 2018 Bitlis milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 50.924 oyla yüzde 49.83 - Millet İttifakı: 6.923 oyla yüzde 6.78 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Bitlis milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 46.294 oyla yüzde 45.30 - HDP: 41.773 oyla yüzde 40.88 - MHP: 4.630 oyla yüzde 4.53 - İYİ Parti: 3.497 oyla yüzde 3.42 - CHP: 2.346 oyla yüzde 2.30 - SP: 1.080 oyla yüzde 1.06 oy aldı.



Saat 20:02 itibarıyla 2018 Bitlis milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 50.924 oyla yüzde 49.83Millet İttifakı: 6.923 oyla yüzde 6.78AK Parti: 46.294 oyla yüzde 45.30HDP: 41.773 oyla yüzde 40.88MHP: 4.630 oyla yüzde 4.53İYİ Parti: 3.497 oyla yüzde 3.42CHP: 2.346 oyla yüzde 2.30SP: 1.080 oyla yüzde 1.0616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…