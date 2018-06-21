Bitlis AK Parti milletvekili aday listesi 2018

24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'nin AK Parti Bitlis aday listesi açıklandı. Bitlis AK Parti milletvekili adaylarının sıralaması da merak ediliyordu. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Milletvekili Genel Seçimi Bitlis AK Parti kesin aday listesi ve sıralaması
BİTLİS AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018
|
1
|
CEMAL
|
TAŞAR
|
YÜKSEK ÖĞRENİM
|
YÖNETİCİ - KAMU
|
2
|
VAHİT
|
KİLER
|
YÜKSEK ÖĞRENİM
|
YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
|
3
|
FEVZİ
|
TAŞDEMİR
|
YÜKSEK ÖĞRENİM
|
SERBEST/ÖZEL
AK Parti Bitlis Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı
AK Parti Bitlis İl Başkanlığınca milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenlendi.Muş'ta yüzlerce araçla oluşturulan konvoy eşliğinde ilk önce Güroymak ve Tatvan ilçelerine giden milletvekili adayları, ardından Bitlis'te toplantının düzenlendiği İsmail Eren Spor Kompleksine geldi.Burada davul ve zurnayla karşılanan AK Parti Bitlis milletvekili birinci sıra adayı Cemal Taşar, ikinci sıra adayı Vahit Kiler ve üçüncü sıra adayı Fevzi Taşdemir, salondaki vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.Tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, toplantıya yoğun katılım gösterenlere teşekkür ederek, toplantıda her zamanki gibi birlik ve beraberliğin olduğunu söyledi.24 Haziran seçiminin Bitlis, Türkiye, ümmet, Müslümanlar ve dünya için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tanglay, şöyle devam etti:"Özellikle 24 Haziran seçimi için kapı kapı gezeceğiz. Herkes kendi alanında çalışacak. 24 Haziran'da Bitlis ve Türkiye'de zafer ve tarih yazacağız.
Bu seçim önemlidir. 24 Haziran seçiminde tekrardan Türkiye'de gezi olayları, 7-8 Ekim olayları, 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin olmamasını istiyorsak 24 Haziran'a kadar uyumadan kapı kapı çalışacağız. 24 Haziran'da ümmetin, Türkiye ve dünya lideri Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yine seçeceğiz. Bizim yapmamız gereken davamıza sahip çıkmak."AK Parti Bitlis milletvekili birinci sıra adayı Cemal Taşar ise, salondaki vatandaşları selamlayarak, şöyle konuştu:"Biz biriz, beraberiz, iri ve diriyiz. Allah'ın izniyle güçlüyüz. 24 Haziran seçiminin değerini çok iyi bilmemiz lazım. Yeni bir sistem değişikliği var. 100 yılda yapılan bir seçim var. Bu sadece bir milletvekili seçimi değil, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 yıl daha Türkiye'yi yönetmesidir. Cumhurbaşkanına verdiğimiz sözü ve ahdi, Bitlis'in güzel insanlarıyla yerine getireceğiz. Dualarınızı ve desteklerinizi istiyoruz. Ev ev, mahalle mahalle, köy köy, bedelde belde, elini sıkmadık ve yüreğine dokunmadık insan bırakmayacağımıza söz veriyoruz."İkinci sıra adayı Vahit Kiler ve üçüncü sıra adayı Fevzi Taşdemir de birer konuşma yaparak, vatandaşlardan destek istedi.
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