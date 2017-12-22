AA'nın haberine göre, başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yukarıölek köyü mevkisinde, bölücü terör örgütünün sözde yönetiminin talimatı üzerine yasa dışı olarak kurulan yerde, geçmiş tarihlerde öldüğü iddia edilen teröristlere ait kemik kalıntılarının bulunduğu belirtildi.

Bu durumun İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Bitlis Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden başta Cumhuriyet Savcısı olmak üzere kurulan uzman ekip marifetiyle fethikabir işlemi yapılmıştır. Mezarlık benzeri yerlerde çıkartılan 268 ceset ve kemik parçası ayrı ayrı ceset torbalarına numara verilmek üzere konulmuş ve akabinde moleküler ve genetik inceleme yaptırılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Bahsi geçen mezar benzeri yerde çıkartılan cesetlerin yapılacak incelemeler sonucunda kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerin talebi

üzerine ailelerine teslim edilebileceği hususu, kamuoyuna saygı ile sunulur."

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Bitlis Cumhuriyet Başsavcılılığı