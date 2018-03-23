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Yeni nesillere geçmişimizin ne kadar güzel olduğunu ve güzel şeyler yaşadığımızı aktarmamız lazım. Bu kapsamda Bitlis'e dair Osmanlı arşiv belgeleri, İngiliz belgeleri, dönemin gazeteleri, salnameler ve dünyada ne kadar veri varsa bunları bir araya getirmeye çalışacağız.