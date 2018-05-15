Bitlis’de sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Bitlis’de sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgileye göre 2018 Bitlis sahur vakti...

BİTLİS SAHUR VAKİTLERİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Bitlis’de sahur vakti (imsak) 03:13 olarak görülüyor. Bitlis’de saat 03:13’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

BİTLİS BELEDİYESİ'NDEN RAMAZAN HAZIRLIĞI

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, ramazanda her akşam bin 500 kişiye iftar yemeği vermek için çalışmalarını tamamladı.

Bitlis Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle Gökmeydan'da kurulan iftar çadırında vatandaşlara ramazan ayının manevi havası hissettirilecek, engelli, yaşlı ve evde yemek yapma imkanı olmayanlara sıcak yemek gönderilecek. Bitlis Valisi ve Belediye Başkanvekili İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da günahlardan kurtuluş olan ramazan ayını, vatandaşın huzur ve güvenli şekilde geçirmesi için bir takım organizasyon yapacaklarını bildirdi. Belediye olarak ramazanda hem manevi iklimi yaşayacakları hem de birliğin, kardeşliğin toplumsal huzura katacağı o güzel ortamı yaşatmaya çalışacaklarını dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:"Kızılay ile işbirliği yaparak çadırlar kurduk. Her akşam bin 500 kişiye sıcak yemek vereceğiz. Bitlisli iş adamlarımız da buna gönüllü oldu. Onlarla gereken görüşmeleri yaptık. Bunun bir kısmını da evlere servis yapacağız. Çünkü evde engelli çocuğu ve kendisi engelli olan, evde yemek yapamayanlar var. Onlar da akşamları sıcak yemek götüreceğiz. Çocuk ve gençlere yönelik çeşitli organizasyonlarla da ramazan ayını güzel şekilde geçireceğiz."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER