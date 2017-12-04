Bitlis'te 8 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DHA'nın haberine göre; Bitlis Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar nedeniyle 5 Aralık salı gününden itibaren merkeze bağlı 8 köyde 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Ilıcak Köyü, Oğulcak Köyü, Aşağıölek Köyü, Yukarıölek Köyü, Çalıdüzü Köyü, İçgeçit Köyü, Akçalı Köyü, Bölükyazı Köyü, Çayır Mahallesi, Govan Mahallesi, Kürtler Mahallesi bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 05 Aralık 2017 Salı günü saat:00:01´den itibaren ilgili köy ve mezralarda hayatın normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir."

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