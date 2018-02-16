Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden Turan çiftinin 20 yıllık çocuk özlemi, "rahim güçlendirme aşısı" yöntemi ile son buldu.

İHA'nın haberine göre; özellikle tüp bebek başarısızlığında uygulanan 'rahim güçlendirme aşısı' ile Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden Hanife-Maşallah Turan çiftinin 20 yıllık çocuk özlemi son buldu. Birçok şehirde 7 defa denedikleri tüp bebek tedavisi başarısızlığa uğrayan çift, rahim güçlendirme aşısı yöntemi ile 12 gün sonra mutlu haberi aldı.

TÜP BEBEĞİ 7 DEFA DENEDİLER

Tüp bebek tedavisinde başarı oranının yükselmesi için kaliteli bir yumurta, kaliteli sperm ve kaliteli bir rahim duvarı olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Hakan Çoksüer, "Embriyoda bir problem olursa ya da rahim duvarında bir problem olursa başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu aşıdaki en önemli faktör rahim duvarını güçlendirmesidir. Yani sağlıklı embriyonun rahime daha iyi tutunmasını artırmaktadır.

20 yıldır çocuk özlemi çeken Turan çiftinin birçok ilde 7 defa denedikleri tüp bebek tedavileri başarısızlıkla sonuçlandı. Bize geldiklerinde psikolojileri de ciddi anlamda bozuktu. Çocuk sahibi olma inancını tamamen yitirmişlerdi. Rahim güçlendirme aşısı ile ilgili detaylı bilgi verdik. Bu tedavinin hangi pozitif sonuçlar doğurabileceğini konuştuk ve bu tedavi yöntemini uygulamaya karar verdik. 2 aylık bir tedavi sürecinden sonra bu yönteme başladık. Embriyo tutunmadan önce HCG dediğimiz bir hormonu salgılar. Bu hormon sayesinde bu tutunma gücünü artırır. Yaş ilerledikçe ya da rahim zarında bir problem olduğunda bunun azaldığını görüyoruz. Biz bu durumda embriyonun tutunması için rahmin içine HCG enjeksiyonu yapıyoruz. Böylece rahmin daha da güçlenerek embriyoyu daha iyi saracak bir rahim zarı duvarını oluşturuyoruz ve bu sayede başarı şansı da artmaya başlıyor" dedi.

12 GÜN SONRA MUTLU HABER GELDİ

Embriyo transferinden 12 gün sonra Hanife-Maşallah Turan çiftinin test sonucunun pozitif çıktığını ve çiftin buna inanamadığını aktaran Çoksüer, şunları kaydetti: "10 gün sonra da kalp atışını duyunca beraber ağladık. Duygusal anlar yaşandı. Bu da bizim mesleğin en güzel hatıralarından bir tanesi oldu ve benim için çok önemli bir anı haline geldi. Böylece rahim güçlendirme aşısı ile gelen mutlu bir haberi vermenin mutluluğunu ben de yaşadım. Allah çocuk sahibi olmak isteyen herkese böyle bir mutluluğu nasip etsin. 7 defa tüp bebek denemesinden sonra 20 yıllık çocuk özleminin rahim güçlendirme aşısı ile son bulması bizi de mutlu etti. Avrupa'da birçok tüp bebek merkezinde bu uygulamalar yapılıyor fakat ülkemizde çok nadiren yapılmakta. Avrupa'da uygulanan bu yöntemin aynısını kendi kliniğimizde de uyguluyoruz ve gerçekten yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. İleride de başarı oranının artacağını düşünüyoruz."

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