Bitlis'te terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaağaç köyü kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre, arama tarama çalışmalarında el yapımı patlayıcı, yaklaşık 500 kilogram amonyum nitrat karışımı olduğu değerlendirilen patlayıcı, roketatar antitank mühimmatı ile yaşam malzemeleri bulundu.

Patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecekleri vurgulandı.

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