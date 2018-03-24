Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sehi Ormanları Kayalıbağ köyü bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, 21-24 Mart'ta Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca planlanarak Bitlis, Batman, Muş ve Siirt İl Jandarma komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca operasyon gerçekleştirildi.

AA'nın aktardığına göre; temas araması faaliyetinde toprağa gömülü 16 el yapımı patlayıcı, roket mühimmatı, 50 metre kablo, 100 metre bakır tel, 48 tüp, 171 pil, sığınak, 7 terörist mevzisi, muhtelif yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirildi.

Tespit edilen sığınak ve terörist mevzileri kullanılamaz hale getirilerek, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon esnasında yapılan temas araması (T/A) faaliyetinde, toprağa gömülü vaziyette 16 el yapımı patlayıcı, 1 roket mühimmatı, 50 metre kablo, 100 metre bakır tel, 48 tüp, 171 pil, 1 sığınak, 7 terörist mevzii ve muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiş, tespit edilen sığınak ve terörist mevziileri kullanılamaz hale getirilerek, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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