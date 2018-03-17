Bitliste terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan'ın Yumrukaya köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre, tespit edilen 3 sığınakta, 144 büyük boy pil, 30 küçük boy pil, 10 büyük tüp, 4 küçük tüp, akü, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

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