İzmir’de bir üniversitede İletişim Fakültesi öğretim üyesi olan Doç. Dr. Dilek Kaya, 2016 yılının Haziran ayında, Halkapınar’daki bitpazarından 1970’li yılların başında yazılan mektuplar, aynı kişiye ait not defteri ile öğrenci kimliğini 5 TL ödeyerek satın aldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; mektupların merkezinde ailesi İzmir’de yaşayan, 18-19 yaşlarında, Ankara Fen Lisesi mezunu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Kazım Küçükalp adlı genç yer alıyordu.

DAĞ KAZALARINDA ÖLEN 3. KİŞİ

Bir mektupta gencin, arkadaşları tarafından Artvin Kaçkarlar Altıparmak Dağları’na yapılacak tırmanışa davet edildiğini okuyan Kaya, internette yaptığı araştırmada Küçükalp’in o tırmanışta kaza geçirdiğini ve Türkiye’nin dağ kazalarında ölen 3’üncü kişisi olduğunu öğrendi. Kaya, “Bu hayatın ona bir borcu var” diyerek, ağabeyine, dağ çıkışına katılan kişilere, mektupların hayattaki sahiplerine ulaştı ve çektiği ‘Kazım’ belgeseliyle gencin hikâyesini ölümsüzleştirdi. Doç. Dr. Kaya, “Bu film, benim başıma gelen en güzel şeydi. İzmir, Ankara, İstanbul ve Artvin’de çekimleri gerçekleştirdik. Artvin’de tırmanış öncesi Kazım’ı gören, kurtarma operasyonuna katılan köylülerle de görüştük. İki hiç tanışmayan insanız ama ‘Kazım senin için ne?’ deseler, arkadaşım derim” diye konuştu. Filmin yapılan ilk gösterimine Kazım’ın ağabeyi Attila, yeğeni Burak Kazım Küçükalp, Ankara Fen Lisesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden arkadaşları, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Belgesel, 10’uncu TRT Belgesel Ödülleri’nde ‘Ulusal Profesyonel Kategorisi’nde finale kalan 12 film arasında yer aldı. Film, bu kapsamda 1014 Mayıs günlerinde, İstanbul’da da gösterilecek. Yarışma sonuçları 14 Mayıs akşamı yapılacak ödül töreninde açıklanacak.