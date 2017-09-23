Bitter çikolata ve kahve safra taşı oluşumunu engelliyor

Safra kesesi taşı oluşumu, en sık görülen sağlık problemleri arasında yer alıyor. Gazete Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre her yaş grubunda görülse de genç yaş kadınlarda, erkeklere oranla 3 kat daha fazla karşılaşılıyor. Genellikle belirti vermeyen safra taşı, şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma ile ortaya çıkıp safra kesesi iltihabına neden olabildiği gibi safra kanalına düşüp sarılık, hatta ölümle sonuçlanabilen safra yolu ve pankreas iltihaplarına da yol açabiliyor.

ÇİKOLATANIZ BİTTER OLSUN

Genel Cerrahi ve Hepatopankreatobilier Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Dolay, hastalıkla ilgili şunları söylüyor:

“Karaciğer, günde 1 litre safra üretiyor ve açlık durumunda bunu safra kesesinde depoluyor. Yemekten yarım saat sonra safra kesesi kasılıyor ve içindeki safrayı, besinler sindirilsin diye bağırsağa bırakıyor. Safranın içinde tuzlar, kolesterol ve safra boyaları gibi maddeler bir denge içinde bulunuyor. Bu dengenin aşırı yağlı beslenme, hızlı kilo alıp verme, kolesterol yüksekliği, geçirilmiş mide ve ince bağırsak ameliyatları gibi etkenlerle bozulması halinde safra kesesinde taşlar oluşuyor. Özellikle şok diyet yapan, kahvaltı yapmayanlar safra taşı oluşma riskini azaltmak için günde 30-40 gram bitter çikolata yemeli ya da 1 fincan kahve içmeli.”

SPOR, TAŞ RİSKİNİ AZALTIYOR

- Düzenli sporun safra kesesi taşı oluşumunu yüzde 30 oranında önlediği belirtiliyor.

- HDL düşüklüğü ve trigliserid yüksekliği, safra kesesi taşı oluşumunu artırıyor.

- Fiberden yüksek beslenme ve yeterli kalsiyum alımı, taş riskini azaltıyor.

- Düzenli meyve ve sebze tüketimi ile yeterli C vitamini alımı, taş oluşumunu önlüyor.