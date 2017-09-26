‘Biyolojik terörden korunmanın silahı, aşı’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye’nin kendi aşısını üretmesinin güvenlik açısından da gerekli olduğunu belirterek, aşının stratejik bir ürün olduğunu söyledi. “Bazı mikroorganizmalar terörizm amacıyla kullanılabilir. Onlara karşı en büyük korunma silahı aşıdır” diyen ünal, “Aşı günlük sağlığımızın bir parçası ama terör ataklarında hemen ülke tarafından üretilecek pozisyonda olmamız çok önemli” diye konuştu.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Ünal, yerli aşı üretimi için TÜBİTAK’ın bilimsel desteğinin yanı sıra Kalkınma Bakanlığı’nın da maddi destekler verdiğini vurguladı. Bazı şirketlerin bazı bilim insanlarının kendi aşısını üretmek amacıyla çalıştığını kaydeden ünal, “Yakın zamanda Türkiye bir iki aşıyı kendi üretebilecek. Türkiye çocuk aşılamasında yüzde 98’e ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün hedefi 65 yaş üstü nüfusun yüzde 75’inin aşılanması. Türkiye’de her yıl ‘influenza aşısı’ yapılması gereken 34 milyon erişkin var, ancak aşılananların sayısı 2.4 milyon yani yüzde 7’lerde” dedi.