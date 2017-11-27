‘Biyoteknolojik ilaca erişim kolaylaşacak’

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin biyoteknolojik ilaç üreticilerinden olan İran merkezli CinnaGen, Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 milyon dolarlık yatırımla üretim ve Ar-Ge tesisi kuruyor.
Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre; tesislerini 2018 Eylül ayında test üretimiyle faaliyete geçirmeyi planlayan şirket, Tahran ve Berlin’deki merkezlerinde uygulanan son teknolojiyi de Türkiye’ye getirecek. 300 milyon dolarlık cirosu ve bin 900 çalışanı olan şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Dr. Ferhat Farşi, “Türkiye’den başta Avrupa olmak üzere 20 ülkeye ihracatı planlıyoruz.100 kişiye istihdam sağlayacak tesis, 5 bin metrekare büyüklüğünde olacak Tekirdağ’daki tesisimizde 2018 Eylül ayında test üretimlerine başlamayı düşünüyoruz. Tesis sayesinde Türk hastaların da biyoteknolojik ilaçlara erişimi kolaylaşacak. Türkiye’nin ilk biyoteknolojik ilacını yapacağız” diye konuştu. Türkiye’de bir üniversite ile işbirliğine giderek biyoteknoloji okulu da kuracaklarını ifade eden Dr. Farşi, “Buradan yetişecek birçok biyoteknolog dünyanın her yerinde rahatlıkla iş bulabilecek” dedi. Rakamlara göre geçen yıl Türkiye’de 3.36 milyar TL biyoteknolojik ilaç satıldı. Bunların tamamı ithal ürünlerden oluştu.
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