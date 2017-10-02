Talisca ile Caner kavgası yerini barışa bıraktı.

Trabzonspor maçının ardından kavga eden Talisca ile Caner Erkin gerilimi sona erdi. Anderson Talisca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Biz her zaman kardeşiz. Böyle bir olup sevinmeye sevindirmeye devam edeceğiz.'' dedi.

Caner Erkin - Talisca