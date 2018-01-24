Bizans dönemine ait 548 buluntu restore ediliyor

Bank of America Merrill Lynch’in Dünya Çapındaki Sanatı Destekleme Programı çerçevesinde, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Asya tarafındaki kazılarda çıkarılan Bizans dönemine ait 548 sanat eserini onaracak.

MS 4’üncü ile 15’inci yüzyıl, geç Roma ve Bizans dönemlerine ait sanat eserlerinin onarım çalışmasının 2018’de nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin yürüttüğü, Koç Üniversitesi araştırma merkezlerinin (ANAMED ve GABAM) destek verdiği ve Bank of America Merrill Lynch’in Sanatı Destekleme Programı kapsamında onarılan eserler, Türkiye’deki en önemli kültür kurumlarından biri olan, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde teşhire hazır hale getirilecektir.

İstanbul Arkeoloji Müzelerinde onarılan eserler ayrıca, Ağustos 2018’de yayınlanması planlanan, hem bu koruma projesini, hem de İstanbul’un Anadolu yakasının geç Roma ve Bizans dönemlerini anlatan bir kitaba da konu olacaktır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Direktörü Zeynep Kızıltan şunları ifade etti: “Uluslararası ve kurumlararası boyutta böyle bir projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu öncü çalışmanın parçası olmak kurumumuz açısından büyük değer ve önem arz ediyor.”

Bank of America Merrill Lynch’in Sanatı Destekleme Programı, dünya çapında kâr amacı gütmeyen müzelere, kültürel ve tarihi önem arz eden ve bozularak kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan eserlerin korunması için bağışta bulunuyor. Proje çerçevesinde korumaya alınan eserler arasında, ülkelerin kültürel mirası kapsamı içinde bulunan çalışmalar da yer alıyor. Banka 2010’dan bu yana 30 ülkedeki müzelere bağışta bulunarak, 120’den fazla koruma projesine destek verdi.

Geçtiğimiz yıl Bank Of America Merrill Lynch Sanatı Destekleme Programı kapsamında Osman Hamdi Bey’in, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde bulunan altı tablosu üzerinde restorasyon ve araştırma çalışmaları yürütüldü. Program çerçevesinde daha önce; İstanbul Rezan Has Müzesi’nde yer alan MÖ 9 ile 7’nci yüzyıllarına ait Urartu Mücevherleri koleksiyonu ve İstanbul’daki Türk İslam Eserleri Müzesi bünyesinde yer alan 8’inci yüzyıl Emevi döneminden kalan bir Kur’an’ın restorasyonu gerçekleştirilmişti.