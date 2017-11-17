Bizim Hikaye 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağızcan Konyalı ve Nejat Uygur gibi isimlerin yer aldığı Bizim Hikaye, dün akşam ekrana gelen 10. bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Yayınlanan 10. bölümün ardından yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler, "Bizim Hikaye 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye araştırmaya başladı. Peki Bizim Hikaye 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.
ABD yapımlı Shameless (Utanmazlar) dizisinden uyarlama olan Bizim Hikaye dizisi, dün akşam ekrana gelen 10. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin yayınlanan 10. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçen izleyiciler, "Bizim Hikaye 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" ve "Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı.
Büyük heyecanla izlenen ve annesi onları terk ettikten sonra kardeşlerine bakmaya çalışan Filiz'in ve ailesinin hikayesini anlatan Bizim Hikaye'nin 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde bulabilirsiniz.
Bizim Hikaye'nin dün akşam ekrana gelen 10. bölümünde;
Cemil, Filiz’e Barış’la ilgili tüm gerçekleri anlatır, Barış’ı Filiz’in gözü önünde tutuklar. Barış’ı hapse tıkmaya ramak kalmışken delil olarak ele geçirdiği eşyaların kaybolmasıyla Cemil yine en başa döner. Hıncı ve öfkesi daha da artan Cemil bu kez hangi yollara başvuracaktır?
Şükran’ın boşanma kararıyla perişan olan Fikri, Şükran’ın kendisini kiminle aldattığını merak eder. Beynini kemirip bitiren sorunun cevabına bir türlü ulaşamayınca çareyi Şeyma’ya dert yanmakta bulur. Şeyma ise Müjde’yle birlikte dışarı çıkmış olmanın sevincini yaşamaktadır. Fikri, kâh Şeyma’nın sevincine ortak olur kâh kendi üzüntüsünü yaşar.
Babasının kendisini evlendirmeye çalışmasıyla ağır bir bunalım geçiren Müjde; okula gitmek istemez, kendisini odaya kapatır. Rahmet, olanları kaldıramaz. Müjde’nin kapısına dayanır. Aralarındaki tartışmanın şiddetlenmesiyle ilişkilerini çıkmaz bir noktaya getiren Müjde ile Rahmet ayrılacak mıdır?
Şükran, çocuklarının önünde Fikri’ye İsmet’in öz babası olmadığını, babalık testi yaptırdığını söyler. Olanlardan yeterince etkilenen Kiraz’la Fikret, İsmet’in öz kardeşleri olmama ihtimalini kendi aralarında tartışırken, Rahmet’le Hikmet’in aklına kocaman bir şüphe düşer. Fikri Elibol; İsmet, Rahmet ve Hikmet’in öz babası mıdır?
Filiz, Barış’ın asıl isminin “Savaş” olduğunu öğrenmiştir. Barış’ın Cenk’le çalıştığını, arkadaşından ödünç araba aldığını, valelik yapmadığını öğrendiği anları anımsar. Filiz’in kafasında taşlar yerine oturmuştur. Barış’la Cemil’in kavgasını görünce de iyice kuşkuya düşmüştür. Endişelerini Barış’a karşı açıkça dile getiren Filiz, Cenk’le konuşmaya karar verir. Cenk, Filiz’e Barış’ın araba hırsızı olduğunu itiraf edecek midir?
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