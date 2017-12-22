Bizim Hikaye 15. bölümüyle ekranlara geldi. Peki Bizim Hikaye'nin 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? bu sorunun yanında en çok merak edilenlerden biri de Bizim Hikaye son bölümde neler yaşandı? İşte Bizim Hikaye ile ilgili son gelişmeler...
BİZİM HİKAYE 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bizim Hikaye 15. bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanlandıran finalin ardından internette dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Ancak Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
BİZİM HİKAYE 15. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Elibolların evlerine gelen Çocuk Hizmetleri görevlisi evin ve çocukların halini görünce çocukların devlet yurduna yerleştirilmesi gerektiğini söyler. Fakat Filiz, Cemil’in yardımıyla görevliyi bu durumun bir yanlış anlaşılma olduğuna ikna eder. Şimdi yapmaları gereken görevli tekrar gelene kadar babalarını ayık tutmak ve yalandan da olsa düzenli bir hayat yaşadıklarını göstermektir.
Barış kimseye haber vermeden inzivaya çekilmiştir. Cemil’e verdiği söz yüzünden ne Filiz’e dönebilmekte ne de durumu ona anlatabilmektedir. Filiz’in anılarına tutunmaya çalışırken git gide daha karanlık bir hale bürünen Barış, durumu düzeltmenin ve Filiz’e dönmenin bir yolunu bulabilecek midir?
Hikmet, Muazzez’in hayatına girmesiyle daha önce yaşamadığı duygular yaşamaya başlar. Fakat bu sahte ilişkinin akıbetinin ne olacağından kendisi de emin değildir.
Şeyma’nın evden kovmasıyla Fikri uzunca bir süre ortalıklarda görünmez. Bu sırada Şeyma da Haşim’in sırrını öğrenebilecek midir?
Barış’ın mahalleyi terk etmesiyle amacına ulaşan Cemil, Filiz’le yakınlaşmaya çalışmaktadır. Filiz ise bir yandan ailesini bir arada tutmaya çalışırken bir yandan da Barış tarafından terk edilmenin acısını yüreğinde yaşamaktadır. Filiz tüm bunlara göğüs gerebilecek midir?
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