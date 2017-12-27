Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nejat Uygur ve Yağızcan Konyalı gibi isimlerin rol aldığı Bizim Hikaye dizisi 16. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yayınlanan 16. bölüm fragmanında Fikret, yurtta kavga ediyor, Barış ise daha fazla dayanamayıp Filiz'e geri dönüyor. İşte Bizim Hikaye 16. yeni bölüm fragmanları...

BİZİM HİKAYE 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

Bizim Hikaye 15. bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün ardından izleyiciler 16. bölüm fragmanlarını araştırmaya başlamıştı. Beklenen 16. yeni bölüm fragmanları yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. İşte Bizim Hikaye 16. yeni bölüm fragmanları;

Bizim Hikaye 16. yeni bölümü ile 28 Aralık (yarın) saat 20:00'de FOX TV'de.

BİZİM HİKAYE 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Elibolların evlerine gelen Çocuk Hizmetleri görevlisi evin ve çocukların halini görünce çocukların devlet yurduna yerleştirilmesi gerektiğini söyler. Fakat Filiz, Cemil’in yardımıyla görevliyi bu durumun bir yanlış anlaşılma olduğuna ikna eder. Şimdi yapmaları gereken görevli tekrar gelene kadar babalarını ayık tutmak ve yalandan da olsa düzenli bir hayat yaşadıklarını göstermektir.

Barış kimseye haber vermeden inzivaya çekilmiştir. Cemil’e verdiği söz yüzünden ne Filiz’e dönebilmekte ne de durumu ona anlatabilmektedir. Filiz’in anılarına tutunmaya çalışırken git gide daha karanlık bir hale bürünen Barış, durumu düzeltmenin ve Filiz’e dönmenin bir yolunu bulabilecek midir?

Hikmet, Muazzez’in hayatına girmesiyle daha önce yaşamadığı duygular yaşamaya başlar. Fakat bu sahte ilişkinin akıbetinin ne olacağından kendisi de emin değildir. Şeyma’nın evden kovmasıyla Fikri uzunca bir süre ortalıklarda görünmez. Bu sırada Şeyma da Haşim’in sırrını öğrenebilecek midir?

Barış’ın mahalleyi terk etmesiyle amacına ulaşan Cemil, Filiz’le yakınlaşmaya çalışmaktadır. Filiz ise bir yandan ailesini bir arada tutmaya çalışırken bir yandan da Barış tarafından terk edilmenin acısını yüreğinde yaşamaktadır. Filiz tüm bunlara göğüs gerebilecek midir?

Bizim Hikaye

Bizim Hikaye 16. yeni bölüm

bizim hikaye yeni bölüm

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