Bizim Hikaye 16. yeni bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Dizinin bu bölümünde Filiz, kardeşlerini geri alabilmek için uğraştı. Fakat Fikri'nin vurdumduymazlığı işleri iyice zora soktu. Bizim Hikaye dizisisin son bölümünü seyreden vatandaşlar yeni bölümü merak etmeye başladı. Peki, Bizim Hikaye 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye 16. bölümde neler oldu? İşte Bizim Hikaye 16. son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

BİZİM HİKAYE 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fox TV'de yayınlanan başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın paylaştığı Bizim Hikaye 16. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümün ardından yeni bölümü bekleyen vatandaşlar 'Bizim Hikaye 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunu sormaya başladı. Fakat Bizim Hikaye 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemil’e evlenme teklif eden Filiz, kardeşlerini geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Hayalleri gerçek olan Cemil ise bu evliliğin hayata geçmesi için elinden geleni yapacaktır. Tülay ise bu zor kararı vermeden önce iyice düşünmesi konusunda Filiz’e ısrar eder.

Filiz kardeşlerini alabilmek için hayatını düzene sokmaya çalışır. Düzenli bir iş ve sigorta bulmanın yanı sıra Fikri’yi de çocukların velayetini bırakmaya ikna etmek zorundadır. Fakat Fikri’nin her zamanki vurdumduymazlığı ve çıkarcılığı işleri zora sokar.

Çocukların alındığını son anda öğrenen Barış mahalleye döner ve Filiz’e yardım etmek ister. Ne var ki Filiz neden gittiğini bir türlü anlatamayan Barış’ı kolay affedecek gibi görünmemektedir.

Filiz ailesini tekrar bir araya getirmek için dönüşü olmayan bir yola mı girecek, yoksa Barış’ın çabalarına daha fazla kayıtsız kalmayıp başka bir çare mi bulacaktır?

Fikret’in yuvadaki çocuklarla yaşadığı sorunlar git gide büyürken, Kiraz’ın da yuvaya alışmayı reddetmesi ve sürekli İsmet’in yanında olmaya çalışması öğretmenlerini tedirgin etmektedir.

Hikmet ise kardeşlerine sahip çıkmaya çalışırken bir yandan da hayatına yeni giren Muazzez’le yakınlaşır.

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