Med Yapımcılığı ile hazırlanan Bizim Hikaye, başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur gibi isimlerin rol aldığı dizi 16. bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler internet üzerinden "Savaşçı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapıyor. Peki, Bizim Hikaye 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

BİZİM HİKAYE 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye dizisi 16. bölümü ile izleyicisine heyecanlı dakikalar yaşatmıştı. Son bölümün ardından izleyiciler Bizim Hikaye 17. bölüm fragmanını araştırıyordu. Yayıncı kuruluş tarafından henüz Bizim Hikaye 17. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

Bizim Hikaye dizisi 17. yeni bölümü ile 11 Ocak Perşembe saat 20:00'de FOX TV'de!

BİZİM HİKAYE 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemil’e evlenme teklif eden Filiz, kardeşlerini geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Hayalleri gerçek olan Cemil ise bu evliliğin hayata geçmesi için elinden geleni yapacaktır. Tülay ise bu zor kararı vermeden önce iyice düşünmesi konusunda Filiz’e ısrar eder. Filiz kardeşlerini alabilmek için hayatını düzene sokmaya çalışır. Düzenli bir iş ve sigorta bulmanın yanı sıra Fikri’yi de çocukların velayetini bırakmaya ikna etmek zorundadır. Fakat Fikri’nin her zamanki vurdumduymazlığı ve çıkarcılığı işleri zora sokar.

Çocukların alındığını son anda öğrenen Barış mahalleye döner ve Filiz’e yardım etmek ister. Ne var ki Filiz neden gittiğini bir türlü anlatamayan Barış’ı kolay affedecek gibi görünmemektedir.

Filiz ailesini tekrar bir araya getirmek için dönüşü olmayan bir yola mı girecek, yoksa Barış’ın çabalarına daha fazla kayıtsız kalmayıp başka bir çare mi bulacaktır? Fikret’in yuvadaki çocuklarla yaşadığı sorunlar git gide büyürken, Kiraz’ın da yuvaya alışmayı reddetmesi ve sürekli İsmet’in yanında olmaya çalışması öğretmenlerini tedirgin etmektedir.

Hikmet ise kardeşlerine sahip çıkmaya çalışırken bir yandan da hayatına yeni giren Muazzez’le yakınlaşır.

Bizim Hikaye

Bizim Hikaye 17. bölüm

Bizim Hikaye son bölüm özet

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