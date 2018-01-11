Bizim Hikaye 18. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ekrana gelen 17. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanını izleyiciler beklemeye başladı. Yayınlanacak yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Peki Bizim Hikaye 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.
BİZİM HİKAYE 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur ve Ömer Sevgi gibi isimlerin yer aldığı Shameless dizisi uyarlaması Bizim Hikaye, 17. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
Dizinin yayınlanan 17. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Bizim Hikaye 18. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.
Yayınlanacak olan 18. yeni bölüm fragmanı ile birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.
BİZİM HİKAYE 17. BÖLÜM
Barış büyük sırrını sonunda itiraf eder. Bu durum Filiz ile birlikte herkesi derinden sarsar. Ortaya çıkan gerçekler göz ardı edilecek gibi değildir. Filiz artık üst üste gelen yalanlardan yıkılır ve bir süre kafasını dinlemek ister. Bu sırada tüm aile başına bir şey geldiğini düşündükleri Filiz’i aramaya koyulur.
Filiz’in halinden kendini sorumlu tutan Barış’ın başına korkunç bir olay gelir. Bu olay herkesin onun hakkında endişelenmesine ve belki de Filiz’in incinen duygularının yeniden açığa çıkmasına sebep olacaktır.
Çocukları geri almak için Filiz’in yapabileceği tek bir şey kalmıştır: Cemil ile evlenmek. Fakat bu durum başta Barış olmak üzere kimsenin içine sinmemektedir. Bu evlilik olacak mı yoksa Filiz her şeye rağmen Barış’a dönecek midir?
Fikri tam da rahata erdiğini düşünürken yeni bir sorunla sarsılır. Bu şimdiye kadar başına gelen en ciddi durum olabilir. Fikri bundan kolay sıyrılacak gibi görünmemektedir.
Hikmet ve Rahmet Barış’ın büyük sırrıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken aynı zamanda Cemil’in onları nasıl kullandığının da farkına varırlar. Çocukların Barış ve Cemil’e karşı duyguları değişecek midir? Muazzez’den gelen beklenmedik hediye ile yeni bir merak bulan Hikmet’in Esra’ya olan duyguları da yavaş yavaş değişmeye başlar.
Sırrını öğrenen Filiz’i kaybetmemek için her yolu denemeyi göze alan Barış için zaman daralmaktadır. Sevdiği kadını geri kazanmak için son hamlesi ne olacaktır?
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