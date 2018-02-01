Bizim Hikaye bu akşam Fox Tv ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak. Bizim Hikaye 20. yeni bölümünde, Şükran'ın başına gelenlerden çocuklarını sorumlu tutan Fikri'nin hastalığı iyice ilerler. Fikri'nin hastalığıyla birlikte Filiz ve çocuklar başka bir kardeşleri olduğunu da öğrenirler. Bu durum Filiz ve çocukları nasıl etkileyecek? İşte Bizim Hikaye 20. yeni bölümüne dair detaylar...
BİZİM HİKAYE 20. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ
Şükran’ın başına gelenler tüm aileyi derinden sarsmıştır. Bu olay aynı zamanda Şükran’ın hayatı boyunca sergilediği dengesiz davranışlarının sebebini de öğrenmelerine vesile olacaktır. Öğrendikleri şey aileyi hem derinden sarsar hem de gelecek için umutlandırır. Acaba Şükran iyileşip eve geri dönebilecek midir? Eve daha yeni dönen annelerini tekrar kaybetme korkusunu yaşayan çocuklar; bir yandan da çocuk yuvasına dönmenin korkusunu hissetmektedirler. Fakat Filiz bunun tekrar yaşanmasına izin vermemekte kararlıdır.
Cemil ise hala sevdiği kadını elinde tutamamanın acısını ve öfkesini yaşamaktadır. Bu öfkeyi çevresindekilerden çıkarmaya başlayan Cemil artık her şeyi geride bırakıp başka bir şehre gidecek midir?
Karısının başına gelenlerden çocukları sorumlu tutan Fikri, bu acıyla kendini yeniden içkiye vermiştir. Durumu her geçen gün ciddileşen Fikri hastalığını daha ne kadar gizleyecektir?
Başına bir dizi talihsiz olay gelen Tufan’ın dengesi, davetsiz bir misafirin gelişi ile yeniden al üst olur. Tufan’ın yıllardır görmediği karısı Ferda gelmiştir ve Tufan’a çok iyi davranmaya başlar. Tufan karısının dönüşünü boşanmak için bir fırsat olarak görürken Tülay, Ferda’nın yüzünü görmeye bile tahammül edememektedir.
Hikmet’in platonik aşkı hem kendisinin hem de Esra’nın başına her geçen gün daha çok bela olmaktadır. Esra kendisinden uzaklaşmasını söylese de Hikmet marketten gitmemekte kararlıdır. Hikmet’in bu ısrarı Muzi’yle olan ilişkisini de etkileyecektir.
Barış ile arasındaki buzları eritmeye başlayan Filiz’in aklı tamamen annesindedir. Barış’ın da desteği ve ilgisiyle ailesini bir arada tutmaya çalışır. Barış ise hayatını düzene sokmaya ve kendi ailesiyle Filiz’le ilgili gelecek planlarını paylaşmaya karar vermiştir. Barış’ın ailesi Filiz’i kabullenecek ve oğullarına destek verecek midir?
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