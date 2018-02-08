Bizim Hikaye 21. bölüm ile bu akşam Fox TV'de seyircisinin karşısına çıkacak. İşlerin iyice karışacağı bu bölümde Fikri'nin bir kızı daha olduğunu öğrenen ailede düzen değişiyor. Filiz, Yeliz'e iyi davranırken Tülay Yeliz'e hiç ısınamamıştır. Seyirciler, Bizim Hikaye'nin bu bölümünde neler yaşanacğını merak ediyor. İşte Bizim Hikaye 21. bölüm fragmanı ve özeti...

BİZİM HİKAYE 21. BÖLÜM FRAGMANI: İŞLER KARIŞIYOR

Fikri’nin bir kızı daha olduğunu öğrenen aile neye uğradıklarına şaşırmıştır. Çocuklar, bir an önce Yeliz’i bulup donör olup olamayacağını öğrenmek isterlerken Fikri duruma el koyar ve büyük kızını bulup eve getirir. Yeliz’in ortaya çıkmasıyla ailenin düzeni değişir. Filiz, Yeliz’i eve alıp ona iyi davranmaya başlar fakat Tülay’ın gözü Yeliz’i hiç tutmaz. Tülay’a göre Yeliz, sinsi planların peşindedir. Yeliz ise aileye çabuk ısınmış gibi görünmektedir. Acaba Yeliz göründüğü gibi iyi kalpli biri midir, yoksa Tülay’ın düşünceleri gerçek midir?

Aile Şükran’ın hastalığıyla ilgili gelişmelerin iyiye gittiğini düşünürken Şükran farklı şeyler peşindedir. Şükran, tedavisi için umutluyken bir anda hayatını değiştirecek bir karar verir. Bu karar Elibollar’ı nasıl etkileyecektir?

Filiz annesi ve babasıyla uğraşırken Barış da çocuklarla ilgilenir. Cemil artık boşanma işini bir an önce çözüp şehirden gitmeye kararlıdır. Onun yollarından çekildiğini düşünen Barış, Filiz’le yeniden eskisi gibi olacağına inanmaktadır.

Hikmet, uzun zamandır sakladığı bir sırrı ablasıyla paylaşır. Bu sırada Esra ve Asım ile ilgili yeni bir gelişme öğrenir. Esra ile tekrar yakınlaşmaya başlayan Hikmet halinden çok memnundur.

Tufan’ın boşanma mevzusu arapsaçına dönmüştür. Ferda boşanmamakta inat etmiştir ve Tülay’ın sabrı her geçen gün daha da zorlanmaktadır. Tufan ise hala sabretmesi konusunda Tülay’a yalvarır. Tülay, Tufan’la boşanacaklarını beklerken iyice eve yerleşen Ferda’ya daha ne kadar sabredecektir?

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