Bizim Hikaye 22. son bölümde Filiz, annesi yüzünden Cemil ile boşanmaktan vazgeçti. Ancak Barış bu durumu kabullenmedi. Tıp fakültesine geri dönen Barış hayatını yeniden düzene sokmaya çalışıyor. Peki Filiz şimdi ne yapacak? Barış’ın gönlünü nasıl alacak? İşte Bizim Hikaye 22. son bölüm özeti ve Bizim Hikaye yeni bölümüne dair detaylar...

BİZİM HİKAYE 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye heyecanla izlenen son bölümün ardından, yeni bölüm hakkında bilgi almak isteyen izleyici internette “Bizim Hikaye 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” aramasını yapıyor. Ancak Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümüne dair güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden aktarmayı sürdüreceğiz.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ

Şükran’ın çocukları yeniden yüzüstü bırakması Filiz’i istemediği bir karara iter. Filiz Cemil’le evliliğini sürdürmeye mecbur kalır. Bu kararı çocukları elinde tutmasını sağlayabilecek olsa da Barış’ın pes edip her şeyden vazgeçmesine de sebep olur.

Yeliz’den gelecek karaciğeri bekleyen Fikri üst üste aldığı darbelerle sarsılır: Şükran yine onu terk etmiştir, üstelik Yeliz de ortadan kaybolmuştur. Hayata karşı umudunu yitirmeye başlayan Fikri kurtulabilecek midir?

Yeliz’in sakladığı sırlar artık ailenin ondan şüphelenmesine yol açar. Yeniden ailenin güvenini kazanmaya çalışan Yeliz, bunun için babasını kullanır. Fakat Yeliz’le ilgili beklenmedik bir sır daha öğrenen Tülay ve Rahmet için işler daha da karmaşıklaşacak gibidir.

Hikmet, Esra’ya karşı bir şansının olduğuna inanmaya başlar. Fakat Rahmet kardeşi için endişelidir. Rahmet’in bu konuya müdahale etmesi ikisi arasında iplerin gerilmesine neden olur.

Ferda yüzünden başı yine derde giren Tufan ve Tülay’ın yardımına bu kez Cemil yetişir. Tufan artık Ferda’dan boşanıp Tülay’la eski günlerine dönebilecek midir?

Barış artık Filiz’le olan geçmişini silmek için büyük adımlar atmıştır. Tıp fakültesine dönmüştür ve oradaki eski ve yeni arkadaşlarıyla ilişkileri iyiye gitmektedir. Fakat ikisinin yolları beklenmedik ve trajik bir şekilde kesişir. Filiz tüm bu olanlardan sonra Barış’ın kalbini yeniden kazanabilecek midir?

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