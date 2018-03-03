Bizim Hikaye 24. bölüm 2. fragmanı seyirciyle buluştu. Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanında Fikri, hastaneden kaçıyor. Herkes Fikri'nin kaybolduğunu sanıp her yerde onu ararken, Fikri'yi televizyonda görüyorlar. Bizim Hikaye 24. yeni bölümüyle 8 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek. İşte Bizim Hikaye 24. yeni bölüm fragmanı...

Bizim Hikaye 24. bölüm 2. fragmanı;

Bizim Hikaye 24. bölüm 1. fragmanı;

BİZİM HİKAYE 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Böbreği çalınan Fikri’nin durumu git gide kötüleşmektedir. Bu durumdan sorumlu Yeliz ise Filiz’in öfkesine maruz kalır. Yeliz durumdan haberi yokmuş gibi görünmeye çalışsa da Filiz onu hayatlarından çıkarmakta kararlıdır.

Organ mafyasına bulaşan Yeliz, işlediği bu suç sebebiyle hapse girme tehlikesiyle yüz yüzedir. Elibollar’ın da güvenini kaybeden Yeliz, çareyi Cemil ile bir anlaşma yapmakta bulur. Acaba Yeliz bu işten sıyrılabilecek midir?

Filiz, hala o yokmuş gibi davranan Barış’la konuşmanın yollarını aramaktadır. Filiz’i hayatından çıkarmakta kararlı olan Barış sadece Filiz’de değil, ailenin geri kalanına da benzer davranışlar sergiler. Fakat Fikri’nin durumunun kötüye gitmesi Barış’ın aileden kopmasına engel olur. Filiz’in aklının hala Barış’ta olduğunu anlayan Cemil ise Yeliz’in teklifini kabul ederek bir kez daha mesleğini tehlikeye atar. Filiz’i elde etmek için büyük riskler alan Cemil sonunda aşkına karşılık bulabilecek midir?

Esra ile kaçma planları yapan Hikmet inadı bırakmaz. Ailesini karşısına alan Hikmet, Esra’yı da zor durumda bırakır. Esra ise karmaşık duygular içerisindedir. Acaba Hikmet bu imkânsız aşktan vazgeçecek midir?

Ferda’ya bakmak zorunda kalan Tülay, bir yandan da Filiz’e destek olmaya çalışır. Ferda ise Tülay ve Tufan’ın sinirlerini daha da zorlamaktadır. İki kadın arasında kalan Tufan iyice zorlanmaya başlar.

Babasını kaybetme korkusu taşıyan Filiz, bir yandan da ailesindeki sorunlarla boğuşmaktadır. Yeni yaşamına git gide alışan Barış ise, Filiz ve Cemil’in birbirlerine gerçekten yakınlaştığına inanmaya başlar.

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