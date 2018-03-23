Bizim Hikaye dizisinde 26. bölüm heyecanı başladı. Ekranların sevilen dizisinde bu hafta Filiz hem gerçekleri öğrendi hem de yeni bir isimle tanışarak yeni bir arkadaş edindi. Ancak Barış bu işte bir tuhaflık olduğunun farkında. Filiz'i uyarmaya çalışmasına rağmen, Filiz Barış'a güvenmiyor. İzleyiciler gözlerini yeni bölüme dikti. İşte Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BİZİM HİKAYE 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Barış'ın, Filiz için harekete geçtiği görülüyor.

BİZİM HİKAYE 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Barış’ın Hülya’yla birlikte olduğunu öğrenen Filiz yıkılır. Bu sırada çalıştığı dükkan satılır Filiz’in hayatına yeni bir patron, Ömer, girer. Bir çok ortak noktaları olan Ömer ve Filiz arasında kısa zamanda bir arkadaşlık gelişir.

Bu ilişki Barış’ın kıskançlığa kapılmasına sebep olur. İki aşığın araları giderek açılır. Cemil ise, kendisine kurulan bir tuzakla mesleğini kaybetme riski yaşamaktadır...

Diğer yanda Fikri Şeyma’yla evlenebilmek için Şükran’dan boşanmaya çalışırken asıl engel beklemediği bir yerden, Müjde’den gelir. Annesinin evlenmesini istemeyen Müjdeyle Fikri arasında savaş başlar. Rahmet ise Hikmet’in açtığı borçları temizlemeye çalışırken başını belaya sokacaktır.

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